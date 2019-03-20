رياضة | لقاء الخميسي: المنتخب خسر عبد المنصف.. ولا أشجع الزمالك أو الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقاء الخميسي: المنتخب خسر عبد المنصف.. ولا أشجع الزمالك أو الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت لقاء الخميسي زوجة محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة بأن المنتخب خسر جهود زوجها.

وقالت لقاء في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"المنتخب خسر عبد المنصف وهو متألق منذ 3 سنوات لأنه مبتعد عن الضغوط".

وأضافت :"أشجع المكان الذي يتواجد فيه زوجي ولا أشجع الأهلي أو الزمالك".

وتابعت :"تنظيم مصر لأمم إفريقيا شئ مشرف وأتمنى عدم خوض أولادي مجال الفن أو كرة القدم بسبب الضغوط التي نواجهها".

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كما كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة عن علاقته الوطيدة بعصام الحضري حارس مرمى النجوم وكشف أنه استشاره قبل انضمامه للفريق.

وواصل " تجمعني بالحضري علاقة صداقة لأني كنت ألعب معه عندنا كنا في المنتخب الأوليمبي واستشارني قبل الإنضمام لنجوم المستقبل وبالفعل بعدها بأربعة أيام سمعت خبر انضمامه له".

واختتم عبد المنصف تصريحاته قائلاً :"أفضل الاستقرار الفني والإداري مع الأندية التي ألعب لها بعيدا عن الضغط الجماهيري".