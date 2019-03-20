رياضة | عبد المنصف: حزين لعدم انضمامي للمنتخب .. وخسارتنا من الأهلي 6/1 كونت شخصيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المنصف: حزين لعدم انضمامي للمنتخب .. وخسارتنا من الأهلي 6/1 كونت شخصيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة بأنه تعرض للظلم لعدم انضمامه للمنتخب وأكد أنه لم يفقد الأمل في الانضمام له.

وقال عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مص :"الزمالك من أفضل الفرق فنياً وإداريا حاليا في الدوري المصري".

وواصل :"اشعر بالظلم لعدم انضمامي للمنتخب لأن نفس طريقة لعبي تتماشى معه ولم أفقد الأمل في الانضمام له وسأبذل قصارى جهدي للإنضمام له".

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كما صرح محمد عبد المنصف بأن الخسارة من الأهلي 6/1 عندما كان حارس مرمى الزمالك كانت دافع إيجابي له وكونت شخصيته.

وتابع :"لم أكن السبب في تراجع مستوى الزمالك والدليل أنه لم يستطع الفوز على الأهلي بعد رحيلي".

وأضاف :"خسارتنا من الأهلي 6/1 كانت دافع إيجابي لي وكونت شخصيتي لأنها منحتني القوة لمواجهة الصدمات بحيث لو واجهت أي فريق وخسرت منه بخماسية فلن أتاثر كما أن الزمالك تمكن من الفوز ب 13 بطولة بعدها".

واختتم عبد المنصف تصريحاته قائلاً :"لست أكثر حارس مرمى دخل في مرماه أهداف من الأهلي ورحلت عن الزمالك بسبب المناخ العام فيه ورغبتي في الحفاظ على تاريخي".