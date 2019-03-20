رياضة | عواد: أحمد ناجي وعدني بالتواجد في المعسكر النهائي لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عواد: أحمد ناجي وعدني بالتواجد في المعسكر النهائي لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد عواد حارس مرمي منتخب مصر والوحدة السعودي، عن استبعاده من معسكر الفراعنة بسبب إصابته الأخيرة.

وقال "عواد" في تصريحات تليفزيونية:" فوجئت بتصريحات المنتخب عن عدم إنضمامي للمعسكر المقبل .. وتحدثت مع أحمد ناجي وابلغني أن الجهاز الفني لم يتخذ قراره النهائي بخصوص انضمامي من عدمه".

وأضاف: " بعد اعلان القائمة أحمد ناجي تحدث معي بخصوص استبعادي بسبب الإصابة".

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وتابع: " أحمد ناجي أبلغني بتواجدي في معسكر منتخب مصر النهائي استعدادًا لبطولة امم إفريقيا".

وأتم تصريحاته: " عدت لتدريبات الوحدة قبل 48 ساعة من لقاء النصر وميدو رفض المجازفة بي في اللقاء، وجاهز للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق السعودي".

ووجه "عواد" الشكر إلي إدارة نادي الوحدة السعودي بسبب وقوفهم بجانبه خلال الفترة الماضية وتقديم كل الدعم والمساندة له.