رياضة | محمد عواد: أحلم بالاحتراف في أوروبا ولكن !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عواد: أحلم بالاحتراف في أوروبا ولكن ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عواد حارس مرمي منتخب مصر والوحدة السعودي إنه يحلم بخوض تجربة الاحتراف بأحد الدوريات الأوروبية.

وأضاف " عواد" في تصريحات تليفزيونية: " الاحتراف الأوروبي حلم بالنسبة، خاصة بعد الحالة الرائعة التي صنعها محمد صلاح في الشارع الكروي المصري".

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وتابع: " احترافي في أوروبا أمر صعب للغاية بسبب قلة مشاركاتي الدولية مع منتخب مصر".

وأتم تصريحاته: " أتمني أن أكسر القاعدة وأستطيع الحصول على فرصة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، ومن ثم خوض تجربة احترافية في أوروبا، خاصة وأن عمري لا يزال 26 عامًا".