الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | محمد عواد: أحلم بالاحتراف في أوروبا ولكن !

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عواد: أحلم بالاحتراف في أوروبا ولكن ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عواد حارس مرمي منتخب مصر والوحدة السعودي إنه يحلم بخوض تجربة الاحتراف بأحد الدوريات الأوروبية.

 

وأضاف " عواد" في تصريحات تليفزيونية: " الاحتراف الأوروبي حلم بالنسبة، خاصة بعد الحالة الرائعة التي صنعها محمد صلاح في الشارع الكروي المصري".

 

Advertisements

وتابع: " احترافي في أوروبا أمر صعب للغاية بسبب قلة مشاركاتي الدولية مع منتخب مصر".

 

وأتم تصريحاته: " أتمني أن أكسر القاعدة وأستطيع الحصول على فرصة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، ومن ثم خوض تجربة احترافية في أوروبا، خاصة وأن عمري لا يزال 26 عامًا".

 

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى