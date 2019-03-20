رياضة | رئيس ريال مدريد السابق: بيريز فرط في رونالدو ولا يهمه سوى جمع الأموال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد السابق: بيريز فرط في رونالدو ولا يهمه سوى جمع الأموال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فيسنتي بولودا رئيس ريال مدريد السابق بأنه سيحاول أن يخوض الانتخابات المقبلة ويصبح رئيس النادي مرة أخرى.

وقال بولودا في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "بيريز مهتم بجمع أكبر قدر ممكن من الأموال، إعادة ترميم البرنابيو هو خطأ كبير، سيظل ملعبًا قديمًا، بغض النظر عن الأموال التي سينفقها النادي".

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وأضاف: "ريال مدريد سقط في مرحلة النوم، كان لدينا كريستيانو رونالدو، لاعبًا عظيمًا وقائدًا يتمتع بالكثير من الكاريزما، كان يسجل 50 هدفا في الموسم لكن تم بيعه بدون أي تخطيط للمستقبل".

وتابع : "نحن لا ندوم والفريق لم يتم تدعيمه بعناصر جديدة، العديد من اللاعبين الشباب تم إلقاؤهم في المعركة لكن ريال مدريد لا يتحمل التجربة وباللعب في 3 أو 4 مسابقات بالموسم تحتاج لأن تكون جاهزا بنسبة 100%".

واختتم بولودا تصريحاته قائلاً : "هل سأعود لرئاسة النادي؟ سأحاول أن أصبح رئيس ريال مدريد مرة أخرى، أود العودة، بالفعل أنا أفكر في موعد إجراء الانتخابات وأرغب في وضع خطة خاصة بي".