رياضة | موعد مباراة سوريا ضد العراق اليوم في بطولة الصداقة والقناة الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة سوريا ضد العراق اليوم في بطولة الصداقة والقناة الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب منتخب سوريا بدون نجمه المصاب عمر السومة مباراة قوية أمام نظيره العراقي وذلك اليوم الأربعاء في افتتاح بطولة الصداقة الدولية والتي تضم 3 منتخبات وهم؛ "الأردن وسوريا والعراق".

ويستضيف ملعب البصرة الدولي مباراة سوريا والعراقي وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

وستكون المباراة مذاعة عبر قنوات العراقية الرياضية، المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون اللقاء متاحاً عن طريق إلتقاط التردد الخاص بها من القمر الصناعي النايل سات أو العرب سات.

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ويعد ترددها على قمر النايل سات هو 12380 أفقي، كما سوف يتم نقل المباراة أيضا عبر قناة الكأس HD1 وترددها على النايل سات هو 11919 أفقي.

ويستعد كلا المنتخبين لخوض المباريات الرسمية في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ويدخل منتخب سوريا اللقاء من أجل إعادة توازنه بعد المستوى السيء في كأس آسيا 2019.