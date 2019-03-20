رياضة | مدير المنتخب: سنخوض 3 مباريات ودية استعدادا لأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المنتخب: سنخوض 3 مباريات ودية استعدادا لأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني عن خوض مبارتين أو 3 مباريات ودية استعدادا لأمم أفريقيا.

وقال لهيطة في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : "اجيري يدرس الوجوه الجديدة المنضمة لمعسكر المنتخب".

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وأضاف :"سيكون معسكر المنتخب في مصر قبل بطولة أمم إفريقيا وسنجري اتصالات مع بعض المنتخبات لخوض مبارتين أو 3 مباريات ودية ونؤجل ذلك حتى بعد مراسم القرعة".

وتابع :"اتحاد الكرة بذل جهده للتعاقد مع شركة عالمية لتوفير ملابس للمنتخب وسيخوض منتخبنا أمم أفريقيا بالزي الجديد .. عامر عامر من الحراس المميزين ولكن حظه سئ وأتمنى له الشفاء".

واختتم لهيطه تصريحاته قائلاً :"صلاح وحجازي والمحمدي يعلمون وجهة نظر أجيري بالإضافة لبعض لاعبي الدوري المصري ويعلمون أنه يريد اختبار العناصر الجديدة".