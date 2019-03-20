رياضة | محمد عواد: مستويات حراس منتخب مصر "متقاربة" .. وعصام الحضري رقم (1)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عواد: مستويات حراس منتخب مصر "متقاربة" .. وعصام الحضري رقم (1) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى محمد عواد حارس مرمي الوحدة السعودي، أن مستويات حراس مرمي منتخب مصر حاليًا "متقاربة" بشكل كبير.

وقال "عواد" في تصريحات تليفزيونية: " عصام الحضري الوحيد الذي يري نفسه الحارس رقم (1) ".

وأضاف: " أعتقد أن الحارس رقم 1 في منتخب مصر الذي يستطيع أن يحرس عرين الفراعنة أكثر من موسم، مثلما فعل عصام الحضري".

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وتابع: " مستويات حراس مرمي منتخب مصر حاليًا متقاربة بشكل كبير، ولا يوجد تفاوت في المستويات".

وواصل: " حظوظ منتخب مصر في حصد لقب بطولة أمم إفريقيا كبيرة خاصة وأن البطولة تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا".

وأتم تصريحاته: " نتمني اسعاد الجماهير المصرية وحصد لقب بطولة أمم افريقيا والغائب عن خزائن بطولاتنا منذ سنوات".