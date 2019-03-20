رياضة | موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم 20 / 3 / 2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم 20 / 3 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة في القارة الإفريقية السمراء موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد إنقضاء مرحلة دور الستة عشر وتحديد ملامح الأندية الصاعدة كمتصدرين وأصحاب مراكز الوصافة.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على ترتيب المجموعات الأربعة بالإضافة إلى توقيت نقل القرعة والقنوات الناقلة لها.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

البداية بالمجموعة الاولى التي إحتل فيها فريق نادي الوداد المغربي الصدارة برصيد عشرة نقاط ووصل معه فريق ماميلودي صن داونز بنفس الرصيد في الوقت الذي احتل فيه فريق نادي أسيك ميموزا الايفواري المركز الثالث برصيد سبعة نقاط وفريق لوبي ستار بنفس الرصيد أيضاً سبعة نقاط.

وفي المجموعة الثانية وصل الترجي الرياضي التونسي كمتصدر للمجموعة برصيد أربعة عشر نقطة بفارق أربعة نقاط عن وصيفه فريق حوريا كوناكري الغيني الذي حصد عشرة نقاط وصل به للدور ربع النهائي فيما ودع المسابقة فريقا أورلاندو بيراتس وبلاتينيوم ستارز.

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وفي المجموعة الثالثة عبر فريق نادي مازيمبي الكونجولي في الصدارة برصيد 11 نقطة فيما حل فريق نادي الرياضي القسنطيني برصيد 10 نقاط وودع الافريقي التونسي والاسماعيلي المصري البطولة مبكراً بعد أن إحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

آخر المجموعات التي شهدت ندية وإثارة هي المجموعة الرابعة والتي وصل فيها فريق نادي الاهلي وصيف بطل البطولة في الموسمين الماضيين برصيد 10 نقاط وحل فريق نادي سيمبا التنزاني ثانياً برصيد تسعة نقاط وودع شبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونجولي المسابقة.

توقيت متابعة قرعة ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الموافق العشرين من شهر مارس بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم ومن المنتظر أن تتم إذاعة فعاليات القرعة على قناة beIN SPORT NEWS HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.