رياضة | محمد عواد يفجر مفاجأة مدوية بعد رحيل ميدو عن الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عواد يفجر مفاجأة مدوية بعد رحيل ميدو عن الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد عواد حارس مرمي الوحدة السعودي على إقالة أحمد حسام "ميدو" من تدريب الفريق.

وقال "عواد" في تصريحات تليفزيونية: " خبر إقالة ميدو من تدريب الوحدة أحزنني كثيرًا وأصابني بصدمة قوية".

وأضاف: " لاعبو الوحدة أخبروني بأنهم غاضبون بسبب رحيل أحمد ميدو".

Advertisements

وتابع: " أحمد حسام دعمني وساندني كثيرا خلال قيادته للوحدة السعودي، وأعتبره من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها خلال مشواري الكروي".

وأتم تصريحاته: "أتمني لميدو التوفيق في المرحلة المقبلة بعد رحيله عن الوحدة".

وكانت إدارة الوحدة أعلنت إقالة "ميدو" بسبب قيامه بـ "سب" أحد مشجعي الفريق على موقع "تويتر".