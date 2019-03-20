رياضة | محمد عواد: عصام الحضري أخطأ بسبب عدم اعتزاله عقب مونديال روسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عواد: عصام الحضري أخطأ بسبب عدم اعتزاله عقب مونديال روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى محمد عواد حارس مرمي الوحدة السعودي، أن عصام الحضري حارس مرمي النجوم الحالي أخطأ بعدم اعتزاله كرة القدم عقب كأس العالم 2018.

وقال "عواد" في تصريحات تليفزيونية: " من وجهة نظري أن عصام الحضري أخطأ بعدم اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم بشكل نهائي عقب مونديال روسيا".

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وأضاف: " عصام الحضري الحارس المرمي التاريخي لمصر وصاحب الأرقام القياسية والانجازات العديدة، كنت أري أن مشاركته في مونديال روسيا أفضل ختام لمسيرته الكروية وكان عليه الاعتزال".

وأتم تصريحاته: " اعتزال "الحضري" عقب مونديال روسيا كان سيصبح القرار الأفضل في حياته".