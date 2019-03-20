رياضة | عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لموقعة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لموقعة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، على تشكيل الأبيض لمباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

ومن المتوقع ان يبدأ بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبد المنعم كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

يدخل نادي الزمالك مباراة من العيار الثقيل ضد نظيره المقاولون العرب ويأتي ذلك اليوم الأربعاء والموافق 20 مارس 2019، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع المقاولون على استاد بتروسبورت، في إطار مؤجلات الجولة 17 من المسابقة في تمام الساعة السابعة مساءً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:

- أون سبورت ON Sport HD

- النيل للرياضة Nile Sport HD

ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من خوض 21 لقاء حتى الآن.

فيما يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 34 نقطة من لعب 24 مباراة حتى الآن بالمسابقة.