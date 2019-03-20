رياضة | والد نيمار يتدخل لإنقاذ ابنه من نار باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نيمار يتدخل لإنقاذ ابنه من نار باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي الإسباني الشهير خورخي كالابريان، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا يريد بشدة الانتقال إلى ريال مدريد ولا يشعر بالسعادة في فرنسا.

وقال الصحفي خورخي كالابريان عبر برنامج (GOL) :"خيار نيمار الأول هو العودة لبرشلونة، لكن البارسا لا تريد أن تتعاقد معه مجددا، في حال كان يريد العودة إلى أسبانيا عليه أن يختار ريال مدريد، لأن النادي المدريدي مستعد لكل شيء".

وتابع: "نيمار أدرك أنه لا يريد أن يستمر في فرنسا، هو يريد أن يكون من ضمن قائمة أهداف ريال مدريد مرة أخرى أو البارسا".

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وأضاف: "والد نيمار يريد أن يخبر ناصر الخليفي، نيمار خجل من الشيخ ولا يستطيع أن يقول له أريد المغادرة في وجهه، وأعطي والده هذه المهمة".

وارتبط نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف الماضي لكن الإدارة الفرنسية متمسكة باستمراره مع كيليان مبابي وإدينسون كافاني.

وتشير التقارير إلى أن نيمار هرب من "ظل" ميسي إلى "ظل" مبابي خيث تتجه الأنظار حالياً نحو الشاب الفرنسي المتألق الذي قاد منتخب بلاده للفوز بمونديال 2018.