رياضة | موعد مباراة ألمانيا ضد صربيا اليوم الأربعاء 20-3-2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ألمانيا ضد صربيا اليوم الأربعاء 20-3-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد فولكسفاجن أرينا مباراة قوية ستجمع بين ألمانيا وصربيا اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، وذلك في مواجهة ودية دولية خارج أي منافسات رسمية.

ويسعى المنتخب الألماني للخروج من كبوته حيث يعيش أيام صعبة بعد فشله في مونديال 2018 ويرغب حالياً في تقديم عرض قوي أمام صربيا قبل أن يواجه هولندا في تصفيات يورو 2020 في نفس الأسبوع.

وسيلتقي منتخب ألمانيا مع صربيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مكة المكرمة وستكون المباراة مذاعة مباشرةً عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

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التشكيل المتوقع للماكينات الألمانية:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوناس هيكتور، نيكو شولز، أنطونيو روديجر، ماتياس جينتر

خط الوسط: توني كروس، جوشوا كيميش، إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: ليروي ساني، تيمو فيرنر، سيرجبي جنابري