رياضة | عواد: لا أمتلك أي عروض حاليا.. واستمراري بالدوري السعودي مرتبط بـ"آل الشيخ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عواد: لا أمتلك أي عروض حاليا.. واستمراري بالدوري السعودي مرتبط بـ"آل الشيخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عواد حارس مرمي الوحدة السعودي ومنتخب مصر، عن حقيقة العروض التي تلقاها بالسعودية، وموقفه من الاستمرار مع الوحدة في الموسم المقبل.

وقال "عواد" في تصريحات تليفزيونية: " إعارتي للوحدة السعودي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، وسوف أعود بعدها إلي الاسماعيلي".

وأضاف: " لا أمتلك أي عروض رسمية حتي هذه اللحظة، ولم يتحدث معي أحد من الوحدة للاستمرار مع الفريق".

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وتابع: " استمراري مع الوحدة أو بالدوري السعودي مرتبط بـ تركي آل الشيخ، خاصة أنه كان وراء احترافي بالسعودية ودفع مبلغ مالي كبير مليون ونصف دولار للاسماعيلي مقابل انضمامي للوحدة لمدة موسم واحد".

وواصل: " أشكر آل الشيخ على دعمه وثقته في وأتمني أكون عند حسن ظنه في الفترة القادمة، ونسعي في الوحدة للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين وإهداء اللقب له بعد توليه الرئاسة الشرفية للنادي".

أما بخصوص عودته للإسماعيلي قال: " لم يتحدث أحد معي من النادي الاسماعيلي بخصوص عودتي، وسوف أعود بشكل طبيعي بعد إنتهاء إعارتي".