أخبار الدورى المصرى يوم 20-3-2019 استعدادات خاصة لمواجهة القمة...

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جدة - عمرو شويل يدرس السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إعادة محمود كهربا لتشكيل الفريق الأساسى، أمام المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها، اليوم الأربعاء على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أخبار الدورى المصرى يوم 20-3-2019 جروس ينوى لإعادة كهربا

وتتجه نية جروس، لإعادة كهربا للمشاركة أساسيًا أمام المقاولون، خاصة بعدما شارك اللاعب كبديل للمغربى حميد أحداد فى آخر مباراتين أمام جورماهيا ونصر حسين داى بالكونفدرالية، وقدم مستوى جيدا، فى ظل التراجع النسبى لأداء أحداد والذى قد يعيده لمقاعد البدلاء فى المواجهة المقبلة، واستخدامه كورقة رابحة.

وكان كهربا تعرض للإيقاف والغرامة 300 ألف جنيه، بعد واقعة البصق على جمهور الزمالك فى مواجهة الذهاب أمام بترو أتليتكو بالكونفدرالية، ثم تم رفع الإيقاف من قبل مجلس الإدارة، إلا أن جروس ابعد اللاعب عن المشاركة الأساسية واستخدمه بديلاً لحميد أحداد.

عماد النحاس يستعد لمواجهة الزمالك

شملت أخبار الدورى المصرى يوم 20-3-2019 عن تجهيز عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب القوة الضاربة للذئاب استعدادا لمواجهة الزمالك اليوم فى الجولة الـ25 للدورى.

ويأمل عماد النحاس فى تحقيق المفاجأة والفوز على الزمالك أسوة بما فعله مع الأهلى فى الدور الأول عندما فاز بهدف مقابل للاشئ أحرزه هداف الفريق أحمد على.

ويعقد المدير الفنى للمقاولون جلسات خاصة مع مهاجمى الفريق أحمد على ومحمد طلعت بالإضافة للكولومبى لويس أدواردو لتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية خاصة وأنهم سيكون عليهم دورا كبيرا فى إنهاء الهجمات وإحراز الأهداف.

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أخبار الدورى المصرى يوم 20-3-2019 عن بدء الأهلى الاستعداد لمواجهة الزمالك

يبدأ فريق الكرة الأول بالأهلى اليوم الأربعاء الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 30 مارس الحالي، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ويحصل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى على مجموعة من التسجيلات الخاصة بمواجهات الزمالك المحلية والإفريقية، من أجل دراستها ورصد نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الأبيض، ويستأنف الأهلى تدريباته فى العاشرة صباح اليوم الأربعاء، حيث منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة.

اتجاة لنقل مباراة القمة فى الدفاع الجوى

جاء فى أخبار الدورى المصرى يوم 20-3-2019 كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 30 مارس الجارى، قد تُقام على ملعب الدفاع الجوى، بدلا من برج العرب كما تم الإعلان فى وقت سابق.

وقال سويلم، فى تصريحات إذاعية، أن الأهلى والزمالك يرغبان فى خوض المباراة فى القاهرة، وهناك مناقشات تدور حول نقل المباراة من برج العرب، الذى تعرضت أرضيته لحالة إجهاد كبيرة بسبب ضغط المباريات عليه.

وكان أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمى قال إنه قد يتم نقل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمقرر له 30 مارس من ملعب برج العرب بسبب سوء أرضية الأخير.

ونفى سويلم أن تُقام المباراة على ملعب استاد السلام، مؤكدا أن الملعب يخضع فى الوقت الحالى لعمليات إصلاح تحضيرًا لأمم أفريقيا.