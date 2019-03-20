شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يجدد التفاوض مع متولى وبامبو لتمديد تعاقدهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الاسماعيلى إستغلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب إرتباط الفراعنة بأداء مباراتى النيجير ونيجيريا فى تقديم العرض الأخير لثنائى الفريق محمود متولى وكريم بامبو لتمديد تعاقدهم مع النادى من أجل إغلاق هذه الصفحة التى أثارت لغطاً شديداً فى الشارع الاسماعيلاوى وكان اللاعبان قد رفضا عرضاً من الدراويش للتجديد بقيمة 2 مليون جنيه فى الموسم الواحد ويستعد مسئولى الفريق لبداية جولة جديدة من المفاوضات فى ظل أهمية اللاعبان مع الفريق .

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