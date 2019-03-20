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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة العراق وسوريا الودية بث مباشر اليوم الأربعاء 20-3-2019 اون لاين

يستضيف ملعب "البصرة" الدولى فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء مواجهة المنتخبين العراقى والسورى فى إطار بطولة كاس الصداقة التى تنظمها العراق، ويشارك فيها المنتخبات بالإضافة للمنتخب الأردنى.

مشاهدة مباراة العراق وسوريا الودية بث مباشر اليوم الأربعاء 20-3-2019 اون لاين



والمواجهة هى الأولى للمنتخبين عقب نهائيات كأس آسيا التى أقيمت فى الإمارات العربية المتحدة فى يناير الماضى، وخرج خلالها منتخب العراق من دور الـ 16 على يد قطر، قيما ودع منتخب سوريا البطولة من الدور الأول.

يغيب عن منتخب سوريا، المهاجم عمر السومة لاعب الأهلى السعودى بداعى الإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الهلال فى كأس زايد للاندية الأبطال، والذى من المنتظر أن يعود للملاعب بعد نحو أسبوعين، فيما سيعول على عمر خربين مهاجم بيراميدز لقيادة هجوم نسور قيسون.

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مشاهدة مباراة العراق وسوريا الودية بث مباشر اليوم الأربعاء 20-3-2019 اون لاين



وسيعتمد المنتخب العراقي بقيادة المدير الفنى السلوفينى كاتانيتش على نجوم العراق الشباب أمثال مهند على صاحب الـ 18 عاما، والذى يرغب يوفنتوس الإيطالى فى التعاقد معه الفترة المقبلة.

وسيواجه المنتخب السورى نظيره الأردنى فى البطولة يوم السبت المقبل، فيما سيلاقى العراق المنتخب الأردنى يوم الثلاثاء المقبل فى ختام البطولة.