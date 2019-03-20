معسكر منتخب الشباب ينطلق اليوم استعدادًا لدورة شمال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق معسكر منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين اليوم الأربعاء، فى القاهرة استعدادًا لدورة منتخبات شمال أفريقيا الودية التى ستنطلق يوم 6 أبريل المقبل فى الإسكندرية. وقرر الجهاز الفنى للفراعنة الصغار أن يستمر المعسكر لنهاية شهر مارس فى القاهرة، ثم ينتقل للإسكندرية يوم 1 أبريل استعدادًا لخوض مباريات البطولة. ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية (موريتانيا 2021).

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