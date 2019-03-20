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لقاءات قوية فى الجولة الـ12 بدورى محترفى كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الأربعاء لقاءات مهمة فى إطار الجولة الـ12 بنهائيات دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2018/ 2019.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلٍ من الأهلى مع سموحة والأولمبى مع سبورتنج الزمالك مع هليوبوليس والجزيرة مع طلائع الجيش .

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فيما تقام الجولة الـ14 يوم 27 أبريل المقبل بمواجهات بين كل من هليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع سموحة والأهلى مع الجزيرة والأولمبى مع الزمالك .

 

 

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