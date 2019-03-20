شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل، لمدينة الإسماعيلية فى التاسعة والنصف صباح اليوم للدخول فى معسكر مغلق حتى الأحد المقبل بحثًا عن العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى ومن المقرر أن يلعب مباراتين وديتين هناك حيث يلاقى منتخب أوغندا اليوم ثم يلاقى الإسماعيلى فى ختام المعسكر .

ويحتل الطلائع المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 26 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا.

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ويستعد طلائع الجيش لمواجهة حرس الحدود فى الأول من أبريل المقبل بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ولم يحقق الطلائع أى فوز فى مبارياته الثمانية الأخيرة منذ الفوز على النجوم (2-1)، يوم 23 ديسمبر الماضى، حيث تعادل 4 مرات وخسر 4 لقاءات كان آخرها التعادل مع وادى دجلة سلبيًا فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.