انت الان تتابع أحمد ناجي: عايز أبخر الشناوي (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص

أشاد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، بالمستوى الذي يقدمه أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز والفراعنة، خلال معسكر المنتخب المقام حاليًا في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهتي النيجير ونيجيريا. وقال ناجي، في تصريحات تليفزيونية بحلقة الثلاثاء من برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «الشناوي يظهر بروح مختلفة أعلى كثيرًا مما سبق، ما أراه منه في هذا المعسكر أمر رائع للغاية»، مضيفًا: «عاوز أبخره على مستواه».

وأضاف: «ننتظر انضمام محمود عبد الرحيم جنش، حارس الزمالك، بعد لقاء الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، مساء الأربعاء». وأكد مدرب الفراعنة أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، حدد حارس الفريق القومي أمام النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019،

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