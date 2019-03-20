انت الان تتابع مدرب المنتخب: عامر عامر أصيب بسب «حركة إعجازية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ ص

أعرب أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر، عن حزنه البالغ بسبب إصابة عامر عامر، حارس الإنتاج الحربي، في معسكر المنتخب الوطني، مساء الإثنين الماضي. وقال ناجي، خلال تصريحات تليفزيونية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقت مع اللاعب على بعض الأشياء لكي ينفذها الفترة القادمة حتى يعود للملاعب بشكل سريع». وأكمل: «عامر عامر تصدى لكرة في التدريبات وقام بعمل رد فعل غير طبيعي وحركة إعجازية مما تسببت في إصابته».

وأكد مدرب الفراعنة أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، حدد حارس الفريق القومي أمام النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، موضحًا أن الفريق يصطحب معه 3 حراس للمباراة النيجر، ساخرًا: «كده كده كان فيه حارس هيطير من الأربعة في المعسكر». ولفت إلى أنه

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