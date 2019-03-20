انت الان تتابع «الرياضة» تجري قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء، قرعة نهائيات دورى مراكز الشباب، النسخة السادسة. جاء ذلك بحضور الكابتن خالد كامل، مدير البطولة، ومحمد غريب، المدير التنفيذى للدورى، وعدد من قيادات الشباب والرياضة. وأشار الوزير إلى أهمية دورى مراكز الشباب، والذى يتيح الفرصة لاكتشاف الموهوبين من مراكز الشباب فى لعبة كرة القدم، ودعم تلك المراكز بجوائز مالية تحصل عليها نظير المشاركة بالدورى، مؤكدا على إقامة نهائى الدورى بأسوان، عاصمة الشباب العربى والإفريقى، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وأسفرت قرعة دور الـ 32 للبطولة عن مواجهة مركز شباب الإصلاح الزراعى بالقليوبية لمركز شباب السلام بالسويس، ومواجهة ترسا بالفيوم مع باروط ببنى سويف، ويلتقى الصنافين بالشرقية مع الطود بالأقصر، ويواجه كفر الباجور بالمنوفية، العمراوى بالإسكندرية.ويلتقى فى نفس الدور مركز شباب كفر سعد بدمياط مع شطورة بسوهاج،

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