خوان براون بديًلا لميدو في الوحدة السعودي

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تحرير:علي الزيني ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م
فريق الوحدة
قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي تعيين الأرجنتيني خوان براون المدير الفني السابق للهلال السعودي مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا لأحمد حسام "ميدو" الذي تمت إقالته صباح اليوم من منصب المدير الفني للفريق، وذلك بعد أيام من تلقى فريق الوحدة تحت قيادة ميدو، هزيمة قاسية من نظيره النصر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليرفع النصر رصيده إلى 55نقطة، ويواصل مطاردته لفريق الهلال المتصدر برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز السادس برصيد 36 نقطة.
وكتب نادي الوحدة صباح الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق". وكان ميدو قد بدأ قيادة الفريق مؤقتًا فى منتصف ديسمبر الماضى مع فريق الوحدة
وكتب نادي الوحدة صباح الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق".
وكان ميدو قد بدأ قيادة الفريق مؤقتًا فى منتصف ديسمبر الماضى مع فريق الوحدة السعودى، وبعدها أعلنت إدارة النادي توليه القيادة رسميا بعد ذلك، وقاد 11 مباراة في بطولة الدوري، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 وخسر في 4.
يذكر أن أحمد حسام ميدو توج بجائزة أفضل مدرب عن الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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