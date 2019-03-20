محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

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تحرير:أحمد سعيد ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م الزمالك والمقاولون اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد الحنفي، لإدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز، والتي ستقام غدا الأربعاء بملعب بتروسبورت. ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن الطاقم المعاون للحنفي والمكون من: أحمد نوفل وسامي هلهل، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وكل من طارق سامي وسعيد حمزة حكما خامسا. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة بطولة الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة. وضم عماد النحاس كلا من: محمود أبو السعود وحسن شاهين، وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح ومحمد طلعت وفادي نجاح وحسن الشامي وكريم مصطفى ومحمد سوستة ومحمد مجلي وأحمد الشيمي وفاروق نور الدين وسيف الجزيري وعبد الوهاب إسماعيل ولويس إدوارد وأحمد علي كامل وعبد الرحمن خالد جبنة وإسلام فؤاد. فيما ضم جروس المدير Advertisements وضم عماد النحاس كلا من: محمود أبو السعود وحسن شاهين، وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح ومحمد طلعت وفادي نجاح وحسن الشامي وكريم مصطفى ومحمد سوستة ومحمد مجلي وأحمد الشيمي وفاروق نور الدين وسيف الجزيري وعبد الوهاب إسماعيل ولويس إدوارد وأحمد علي كامل وعبد الرحمن خالد جبنة وإسلام فؤاد. فيما ضم جروس المدير الفني للزمالك كلا من: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد -محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد زيزو - أيمن حفني - حميد أحداد- عمر السعيد.



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