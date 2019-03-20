شكرا لقرائتكم خبر عن قلق اتحادي لغياب «بريجوفيتش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تلقى الاتحاديون صدمة مفاجئة عقب إعلان الاتحاد الصربي في بيان رسمي نشره على موقعه على الإنترنت قال فيه: «إن المهاجم بريجوفيتش تم استبعاده من معسكر منتخب صربيا الإعدادي لمباراتي ألمانيا والبرتغال الوديتين، وذلك بسبب إصابته بتمزق في العضلات».

من جهتها، أجرت إدارة نادي الاتحاد خلال الساعات الماضية اتصالا هاتفيا باللاعب بريجوفيتش للاطمئنان عليه، ومعرفة كافة التفاصيل حيال الإصابة التي تعرض لها ومدة العلاج وقدرته على التأهيل والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وتحديد مدى إمكانية مشاركته من عدمها في مباراة الفيصلي يوم الجمعة 29 مارس الجاري في المجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانب آخر، وفي إطار الخطوات التي يقوم بها مجلس إدارة النادي لإعادة الحضور الشرفي، واستقطاب أعضاء لبرنامج العضويات الشرفية الجديد الذي تم اعتماده من الهيئة العامة للرياضة بشكل موحد لكافة الأندية، ليكونوا رافدا لدعم النادي معنويا وماديا، فقد اعتمد مجلس الإدارة الاتحادية إقامة سلسلة لقاءات دورية مع الراغبين في الانضمام لبرنامج العضوية الشرفية، بنظامه وآليته الجديدة، بهدف شرح مزايا العضويات وخطط النادي المستقبلية، والاستماع إلى رؤى ومقترحات الحضور للاستفادة منها بما يخدم النادي، وسيقام اللقاء الأول اليوم (الأربعاء)، بمقر النادي.