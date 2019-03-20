شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ذهبيات جديدة لأبطال السعودية في الأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

شهد اليوم الرابع من الأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي أداءً قوياً من رياضيي الفريق السعودي، جاءت نتيجته بحصول الفريق على 3 ميداليات ذهبية، كان من ضمنها أول ميدالية ذهبية للسبّاح عبدالعزيز الحارثي في البطولة، إضافة إلى ميدالية فضية، وثلاث ميداليات برونزية.

وتفصيلاً، عبّر عبدالعزيز الحارثي (17 عاماً) عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية في سباق سباحة 25 مترا سباحة حرة للرجال، مشيراً إلى أنه كان قد فاز بالميدالية الفضية برفقة زملائه في فريق التتابع الحر لـ4×100 متر في المملكة العربية السعودية. وأضاف: «لقد استلهمت من زملائي في الفريق الذين فازوا بالميداليات في السباقات أمامي الأمر الذي ساهم بتحقيقي هذه النتيجة»

من جهة أخرى، فاز عضوا فريق السباحة للتتابع لـ4×100 متر فيصل القصيبي وفارس الخوج ببرونزية الـ25 متراً للسباحة الحرة.

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كما حقق الرياضيون السعوديون نجاحا استثنائيا في ألعاب القوى، إذ حصل محمد العليان على الميدالية الذهبية في سباق 5000 متر، وتعد ثاني ميدالية له منذ حصوله على الميدالية البرونزية في منافسات التراياثلون التي أقيمت يوم 8 مارس.

بدوره، حصل مؤيد الدرويش على الميدالية الذهبية في سباق 400 متر. وعلق مؤيد على هذه النتيجة بقوله: «تجذب الألعاب العالمية الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم، إلى جانب العديد من الرياضيين اللامعين. إن مشاهدة كل شخص يتنافس بقوة على مسار الجري أمر مثير، ولكن من الجميل رؤية الروح الرياضية وأواصر الصداقة خارج المسار أيضاً. نحن جميعا متشابهون، كلنا نريد الفوز ونريد أن نجعل الجميع فخورين بما نحققه».

وأضافت هبة الشاولي المزيد من الميداليات إلى إنجازاتها، إذ فازت ببرونزية منافسات رمي الكرة اللينة. فيما نال فارس المعتق ونايف الشمري فضية تنس الطاولة لفرق الرجال الزوجية. ويمثل هذا الإنجاز ثاني ميداليات فارس في الألعاب العالمية، بعد فوزه بذهبية الرجال لمنافسات تنس الطاولة الفردية.

ومن بين الفائزين الآخرين بميداليات متعددة جاء حسن الحضريتي الذي فاز بـ3 ميداليات ذهبية وفضية واحدة في رفع الأثقال، وسارة فلمبان وجنى البشري، اللتان فازتا بالفضية في فرديات سيدات البوتشي منافسات فرق سيدات، وشهد سنبل التي فازت بالفضية في منافسات فرق البوتشي النسوية وبرونزية مباريات البوتشي الفردية للسيدات.