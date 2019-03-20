شكرا لقرائتكم خبر عن الطاسان: مشاركة لاعبي العالم في «الشطرنج» نجاح للمملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

أكد رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان نجاح بطولة حائل الدولية للشطرنج، التي احتضنتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وقال: «إن هذه البطولة جاءت امتدادا للنجاحات السابقة للأحداث الرياضية، وغيرها التي استضافتها المنطقة، بدليل توافد المشاركين من جميع أنحاء العالم على بطولة حائل، وهذا يدل على ثقة العالم بالمملكة العربية السعودية التي تشهد نقلة نوعية في هذا العصر الزاهر في كل المجالات».

وقدم الطاسان شكره لرئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على جهوده في دعم جميع الاتحادات الرياضية بالمملكة، وكذلك الغرفة التجارية بحائل ومنسوبيها، التي عملت على قدم وساق لإنجاح البطولة، وعلى رأسهم رئيس الغرفة عبدالله العديم.