شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الفرسان لقفز الحواجز بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تنطلق اليوم (الأربعاء)، بمدينة الرياض بطولة الفرسان المحترفين لقفز الحواجز، التي تنظمها مدرسة الفروسية الدولية، في مقرها بحي الملز، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية، وتستمر حتى يوم السبت القادم، كأول بطولة من نوعها في المملكة.

وتشهد البطولة، التي تبدأ في الرابعة عصرا خلال أيامها الأربعة، العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، التي أعدتها مدرسة الفروسية لجمهور البطولة والمشاركين فيها، إضافة إلى عدد من الجوائز القيّمة للفائزين والأبطال.

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وتشمل البطولة عدة أشواط، منها السرعة والإثارة، وبطولة الأطفال، وشوط الجائزة الكبرى للمحترفين، وغيرها من الأشواط التي يتنافس فيها الفرسان من أجل تحقيق اللقب المتميز للبطولة والفوز بجوائزها المتنوعة.

وتسعى مدرسة الفروسية الدولية من خلال البطولة إلى تسليط الضوء على رياضة الفروسية لقفز الحواجز وفرسانها المحترفين، من أجل تشجيع الشباب والأجيال الجديدة على ممارسة تلك الرياضة العربية الأصيلة، بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن مدرسة الفروسية الدولية، المنظمة والمستضيفة للبطولة، أحد أهم وأبرز مراكز تدريب الفروسية بالمملكة ودول الخليج العربي، إذ تحتوي على عدد من المضامير والحواجز ذات المقاييس الدولية للتدريب على رياضة الفروسية، وهي أول مدرسة في المملكة تعنى بتدريب هواة الفروسية من مختلف الأعمار.