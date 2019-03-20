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الشمري يستقيل من تدريب النهضة

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

اعتذر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة الكويتي ماهر الشمري عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب ظروفه الخاصة التي تقدم بها لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس لطفي الدوسري، وشكرت إدارة النادي المدرب الشمري خلال الفترة التي كان بها مدربا للفريق النهضاوي.

وقرر مجلس إدارة نادي النهضة تعيين المدرب التونسي أنيس الشايب مدرب الفئات السنية بالنادي مدربا للفريق الأول لكرة القدم. وسيقود الشايب الفريق النهضاوي خلال منافسات دوري الأمير لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، إذ يحتل فريق النهضة المركز الـ11 برصيد 37 نقطة، وسيلاقي فريق هجر اليوم (الأربعاء)، ضمن الجولة الـ 29.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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