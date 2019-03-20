شكرا لقرائتكم خبر عن فاران يخطط لتحدٍّ جديد.. واليوفي يراقب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (مدريد) يدرس نجم يدرس نجم ريال مدريد الإسباني رافائيل فاران قرار الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال الفترة القادمة، على الرغم من عودة الفرنسي زين الدين زيدان على رأس الإدارة الفنية للمرينغي. وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» أن مدافع ريال مدريد يخطط لمغادرة نادي العاصمة، مشيرا إلى أن مدافع الديوك يريد البحث عن تحدّ جديد في الفترة القادمة. وأضاف أنه رغم تجديد العقد في بداية الموسم الماضي حتى عام 2022، إلا أن فاران يريد الرحيل الآن، موضحة أن من يريد التفاوض مع ريال مدريد عليه أن يكون أولا لديه الكثير من الأموال. ونوه الموقع إلى أن الشرط الجزائي في عقد الفرنسي مع الريال يبلغ 200 مليون يورو، إلا أنه يمكن أن يرحل مقابل 80 مليون يورو فقط. وأشار الموقع إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع فاران، مؤكدا وجود منافسة مع مانشستر يونايتد على الظفر بخدمات المدافع. وانضم المدافع الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما إلى ريال مدريد قادما من لانس الفرنسي في عام 2011، ليسطر تاريخا رائعا مع النادي الملكي، توجه بالظفر بلقب دوري الأبطال في الأعوام الثلاثة الماضية.



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