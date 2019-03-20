شكرا لقرائتكم خبر عن خاميس: مرتاح في بايرن لكن الانتقال وارد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (برلين)

أكد صانع الألعاب الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز، بعد الأداء الرائع الذي قدمه الأحد ضد ماينتس في الدوري الألماني لكرة القدم، أنه سعيد في بايرن ميونيخ الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017 على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، لكنه ترك باب الاحتمالات بشأن مستقبله مفتوحا.

وتألق خاميس الأحد بتسجيله ثلاثية هي الأولى له منذ 2011 حين كان يدافع عن ألوان بورتو البرتغالي، ما أثار موجة من التكهنات حول ما إذا كان سيبقى في بايرن بعد نهاية الموسم الحالي حين ينتهي عقد الإعارة الذي يتيح للنادي البافاري حق التعاقد نهائيا معه مقابل 42 مليون يورو.

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وفي حديث لقناة «سبورت 1» التلفزيونية الألمانية، أشار خاميس البالغ من العمر 27 عاما إلى أنه «لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل. يجب أن ننتظر لنرى ما سيحصل، لكني مرتاح هنا، وأنا سعيد». والتحق خاميس ببايرن في صيف 2017 بعدما شعر بالإحباط جراء اكتفائه بالجلوس على مقاعد بدلاء ريال مدريد في إشراف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي عاد الأسبوع الماضي لتدريب النادي الملكي بعد 9 أشهر على استقالته من المنصب، وذلك لخلافة الأرجنتيني سانتياغو سولاري المقال بسبب النتائج السيئة التي يحققها الفريق.

وشدد خاميس على أن عودة زيدان إلى ريال لن تؤثر على قراره بشأن مستقبله لأن «ليس لدي مشكلة مع زيدان»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه على «علاقة جيدة جدا» بمدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش «اللطيف جدا على الصعيد الشخصي. أعتقد حقا أنه بإمكاننا الفوز بالألقاب معه».

ولم تكن العلاقة بين الكولومبي وكوفاتش «وردية» طيلة الوقت، ففي فترة سابقة من الموسم الحالي كشفت وسائل الإعلام المحلية أن الكولومبي انتقد علنا مدربه. لكن في ظل المستوى الذي يقدمه أخيرا، لاسيما أهدافه الأربعة مع تمريرتين حاسمتين في آخر 4 مباريات، يبدو أن خاميس وجد مستواه السابق تحت إشراف الكرواتي. وستكون الكلمة الأخيرة لكوفاتش في ما يتعلق بتفعيل عقد التعاقد نهائيا مع الكولومبي، وذلك بحسب ما أشار رئيس بايرن أولي هونيس الأحد.