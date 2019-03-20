شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تلتقي صربيا بـ «مغامرات لوف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (برلين)

يبحث المدرب يواكيم لوف عن إسكات منتقديه بعد إبعاد 3 كوادر عن منتخب ألمانيا لكرة القدم الذي يواجه صربيا وديا اليوم في فولفسبورغ قبل أن يستهل مشواره في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم. ويأمل لوف الذي وصل متأخرا إلى فولفسبورغ بسبب جراحة في أسنانه هذا الأسبوع، في الانطلاق برحلة التعويض عن سنة 2018 المخيبة، والتي شهدت توديعه المؤلم من دور المجموعات لمونديال روسيا وفقدان لقب مونديال البرازيل 2014، وهبوطه من المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتعد ودية صربيا تحضيرا لانطلاق تصفيات كأس أوروبا 2020 بالنسبة لألمانيا على أرض جارتها هولندا القوية، إذ يسعى «مانشافت» إلى الثأر لخسارته أمام «منتخب الطواحين» صفر-3 في أكتوبر الماضي في أمستردام (تعادلا في ألمانيا إيابا 2-2) في دوري الأمم.