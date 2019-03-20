شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلي تفلت من الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

حقق الأهلي فوزا مثيرا على جاره الاتحاد بنتيجة 3/‏2 في المباراة التي جمعتهما على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة، وهي المواجهة المؤجلة من الجولة الـ13 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وجاءت نتائج الأشواط 20/‏25، 26/‏24، 20/‏25، 25/‏20، 15/‏13، وكانت المباراة قوية وسريعة واتسمت بالندية والإثارة من خلال الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي تناوب عليها لاعبو الفريقين، خصوصا في الشوط الحاسم الذي كان متكافئا حتى النقاط الحاسمة، بعد أن تقدم الاتحاد 11/‏8، ولم يؤثر هذا التقدم على لاعبي الأهلي حيث لعبت الخبرة دورا كبيرا في قلب نتيجة المباراة بعد أن حقق 4 نقاط متتالية ساهمت في حسم الشوط 15/‏13، والفوز بالمباراة ليرتفع رصيد الأهلي 42 نقطة في المركز الأول والاتحاد يرفع رصيده 28 نقطة متساويا مع النصر، المباراة كانت مجرياتها غريبة من قبل لاعبي الاتحاد ففي بداية الشوط الأول أصيب معد الفريق بندر الزهراني في الركبة ولم يستطع إكمال اللقاء، كما أصيب سامي صامطي في الشوط الثالث ولم يكمل المباراة، ورغم ذلك كان الاتحاد قريبا من حسم المباراة لولا الاستعجال وقلة الخبرة، ونجح الحكمان الدوليان محمد الحناكي وهاني سنان، بقيادة المباراة إلى بر الأمان وقدما مستوى رائعا من خلال القرارات الصحيحة التي شهدتها الأشواط الخمسة.