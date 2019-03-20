شكرا لقرائتكم خبر عن تشلسي يحارب العنصرية ضد المسلمين العرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

نفى نادي تشلسي الإنجليزي، وبشكل قاطع، علاقته بالمقطع المتداول في بعض الحسابات الذي يظهر من خلاله عدد من المشجعين يقومون بتصرفات غير مسؤولة قبيل إحدى مباريات الفريق في مدينة ميونخ الألمانية. وقال النادي عبر بيان (حصلت "الخليج 365" على نسخه منه): تتداول بعض الحسابات مقطع فيديو قديم يعود للعام 2012 يظهر عددا من المشجعين يقومون بتصرفات غير مسؤولة قبيل إحدى مباريات الفريق في مدينة ميونخ الألمانية. ونوضح أن نادي تشلسي ومسؤوليه يرفضون أي نوع من التصرفات اللامسؤولة والشغب في مختلف المناسبات ويحثون المشجعين على الالتزام بقوانين وأنظمة البلدان التي يوجد فيها الفريق بالمنافسات المختلفة، نافيا أي علاقة بهذه الحادثة بالعنصرية تجاه المسلمين أو العرب كما تشير الحسابات القائمة على ترويج الشائعات والمعلومات الكاذبة. ويتعهد النادي بملاحقة ناشري الشائعات لما يتخللها من تضليل للرأي العام وتشويه سمعة مناصري الفريق.

وشدد البيان على أن نادي تشلسي كان وما زال داعما لجميع قضايا السلام والمساواة، وأن أبواب النادي مفتوحة للجميع بلا استثناء، كما تقوم مؤسسة تشلسي فاونديشن (الذراع الخيرية للنادي) بدعم العديد من المبادرات في منطقة الشرق الأوسط، ودعم مبادرة لمساعدة اللاجئين السوريين في مصر بتخصيص ريع بعض مبارياته لتأهيل الأطفال اللاجئين على التعافي من آثار الحرب، والذهاب للمدارس، إضافة لوجود وفد من ممثلي تشلسي في الأردن قبل أشهر لمتابعة مشاريع المؤسسة الخيرية لدعم اللاجئين.