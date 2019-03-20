شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يتفق مع الأرجنتيني خوان براون لتدريب الفريق الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أتمت إدارة نادي الوحدة اتفاقها مع الأرجنتيني خوان براون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

وأعلنت إدارة النادي عبر بيان رسمي على حسابها في «تويتر» أن المدرب الجديد سيصل خلال الأيام القادمة لإنهاء التعاقدالرسمي والبدء في الإشراف الفني على الفريق.

يذكر أن خوان براون قد قاد فريق الهلال لتحقيق بطولة الدوري العام الماضي.

وكانت إدارة النادي قد أقالت في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، المصري أحمد حسام «ميدو» مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه، مقدما له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.