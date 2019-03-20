شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة يتفقد ملاعب «مدن العالم» في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تفقد النائب الأول للاتحاد الدولي لكرة السلة اجناسيو أندريس، وعدد من أعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة المدن في العالم (3×3)، عدداً من المرافق تفقد النائب الأول للاتحاد الدولي لكرة السلة اجناسيو أندريس، وعدد من أعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة المدن في العالم (3×3)، عدداً من المرافق الرياضية في مدينة جدة، والتي تنتظر تنفيذ فعاليات بطولة «مدن العالم» المقرر إقامتها في شهر أكتوبر القادم. وشملت الجولة تفقد الواجهة البحرية، وريد سي مول، وصالة الجوهرة، ورافقهم خلالها عضو لجنة 3×3 الخليجية خالد الهنائي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس لجنة 3×3 عبيد مدني، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور غسان طاشكندي.



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