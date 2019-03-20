شكرا لقرائتكم أزارو وأجاي فى تدريبات الأهلي اليوم بعد الإجازة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود ثنائي الاهلي وليد أزارو، وجونيور أجايي للقاهرة اليوم،الأربعاء، وفقا لما تم اتفق عليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي مع الثنائي قبل سفرهما.

واستغل أزارو وأجايي، فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، للسفر إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة مع أسرتهما، على أن يعودا من جديد للانخراط في تدريبات الفريق؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

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وحصل الأهلي على راحة ثلاثة أيام عقب انتهاء مباراة شبيبة الساورة التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعود الأهلي إلى التدريبات صباح اليوم؛ استعداداً لمواجهة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري، في اطار منافسات بطولة الدوري العام.