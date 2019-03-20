موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم 20-3-2019 والقنوات الناقلة لها...

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جدة - عمرو شويل يستضيف المقاولون العرب اليوم، الأربعاء، نظيره الزمالك، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يأمل ذئاب الجبل فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى، فى المقابل سيقاتل لاعبو الأبيض على الفوز للابتعاد بصدارة الدورى عن أقرب منافسيه الأهلى الذى تفصله نقطة واحدة عن التساوى مع الأبيض فى عدد النقاط، خاصة قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم 30 من الشهر الجارى فى قمة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم 20-3-2019



يدخل الزمالك المباراة فى السابعة مساء اليوم وفى جعبته 52 نقطة محتلاً صدارة جدول الدورى، بعدما خاض 21 مباراة، فاز فى 16 وتعادل فى 4 وخسر لقاء واحد فقط، وأحرز لاعبوه 48 هدفا، وسكنت شباكه 18، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعدما خاض الذئاب 24 مباراة حققوا الفوز فى 10، وتعادلوا فى 4، وخسروا 10، وأحرز لاعبوه 31 هدفا، وسكنت شباكهم 25 هدفا.

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وأستقر السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك على عدم إجراء أى تعديلات على التشكيل الذى خاض به مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بتعادل الفريقين سلبيًا، ليتأهل الأبيض لربع نهائى البطولة بعد تصدر مجموعته بـ 9 نقاط، وفضل الخواجة تثبيت التشكيل أمام المقاولون العرب للحفاظ على الانسجام، إلا أن التغير الوحيد فى التشكيلة البيضاء سيكون مشاركة عمر السعيد بدلا من المغربى خالد بوطيب، الذى سيغيب عن اللقاء للانضمام لمنتخب بلاده، كما أنه من المتوقع أن يجرى جروس تغيير أخر وهو عودة محمود كهربا للتشكيلة الأساسية، بعدما أشركه كبديلاً فى أخر مباراتين للفريق فى الكونفدرالية أمام جورماهيا ونصر حسين داى، وجهزه بأفضل صورة من أجل عودته للتشكيلة الأساسية، إلا أن جروس حتى الآن لم يستقر حول هذا التغير سواء بالدفع بكهربا أو مواصلة الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء واستغلاله كورقة رابحة.

فى المقابل، حذر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، لاعبيه، من الدولى التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك، وكذلك يوسف أوباما، مؤكدًا إنهم يعدان من أهم مفاتيح لعب الأبيض لما يمتازان به من سرعات ومهارات فائقة تساعدهم على اختراق دفاعات الخصم بسهولة أو توصيل المهاجمين للمرمى بأقل عدد من التمريرات، مشددًا على ضرورة مراقبتهم طوال الـ 90 دقيقة، لغلق مفاتيح لعب الزملك، كما طالب لاعبيه بالتركيز طوال شوطى اللقاء وغلق كافة المساحات أمام المنافس، وعدم التسرع والعمل على التأمين الدفاعى واستغلال الهجمات المرتدة خاصة وأن خط هجوم الزمالك يعد من الأقوى بالدورى المصرى حاليًا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون اليوم 20-3-2019



وسيذاع اللقاء على قناة اون سبورت الفضائية ويسبق المباراة استوديو تحليلى للحديث عن تفاصيل المنافسة وفرص الفوز وحظوظ كلا الفريقين.