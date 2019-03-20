شكرا لقرائتكم ثروت سويلم يطير إلى إسبانيا لرئاسة بعثة المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه اليوم ثروت سويلم المدير التنفيذى باتحاد الكرة إلى اسبانيا، للحاق ببعثة المنتخب الأولمبى هناك كرئيس للبعثة قبل مواجهة أمريكا وهولندا وديا، وتخلف سويلم عن السفر مع البعثة صباح الأحد الماضى لإنشغاله ببعض الملفات المهمة فى مجلس النواب. وتضم بعثة المنتخب الأولمبى فى اسبانيا 25 لاعبا هم : عمر رضوان - عمر صلاح - محمود جاد - مصطفي شوبير - اسامة جلال - محمود مرعي - أحمد رمضان - محمود صابر - محمد عبد السلام - كريم العراقي - كريم وليد - اكرم توفيق - أحمد مصطفي - محمد صادق - مهاب ياسر - أحمد محمد يوسف - يوسف الجوهري - غنام محمد غنام - ناصر ماهر - أحمد حمدي- إمام عاشور - رمضان صبحي - ناصر منسي - أحمد ياسر ريان - عمر مرموش المحترف في ألمانيا.

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