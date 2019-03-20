أخبار ليفربول يوم 20-3-2019 زيدان يرغب فى ضم مانى...

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جدة - عمرو شويل كشف البرازيلى فابينيو، نجم خط وسط فريق ليفربول الإنجليزى، عن السبب الرئيسى فى انتقاله إلى "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أخبار ليفربول يوم 20-3-2019 عن كشف فابينيو لسبب انتقاله إلى ليفربول

قال لاعب وسط ليفربول فى تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية، إن مواطنه روبرتو فيرمينو هو السبب الرئيسى فى إقناعه بالرحيل عن موناكو الفرنسى والانضمام إلى ليفربول فى انتقالات صيف 2018.

وكان البرازيلى فابينيو قد انتقل إلى صفوف ليفربول فى صيف 2018 مقابل 43.7 مليون إسترلينى.

وأكد فابينيو، خلال تصريحاته، سعادته باللعب مع ليفربول تحت قيادة الألمانى يورجن كلوب، مُشدداً على أن الأخير وجهازه المعاون يتميزون بالقرب من اللاعبين ومحاولة إخراج ما لديهم فى الملعب.

واختتم نجم وسط ليفربول تصريحاته قائلاً، "نحن نعلم ما يريده كلوب، ونسعى لتنفيذ ذلك كل أسبوع".

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زيدان مصُر على انضمام مانى لفريقه

جاءت أخبار ليفربول يوم 20-3-2019 عن كشف تقارير صحفية، أن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، ما زال يصر على التعاقد مع النجم السنغالى ساديو مانى، لاعب ليفربول الإنجليزى.

ذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" المدريدية، أن زيدن يسعى لتدعيم خط هجوم الملكى فى ولايته الثانية، حيث يضع مانى على رأس المستهدفين بجانب هازارد ومبابى.

وأضافت الشبكة أن زيدان جدد مطالبه بضم مانى بقوة فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما طالب بالتعاقد معه قبل رحيله فى نهاية الموسم الماضى.

ويواصل زيدان البحث عن العناصر الأساسية لتشكيل ريال مدريد فى الموسم المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد تغييرات كبيرة خاصة بعدما فشل الملكى فى المنافسة على الألقاب الثلاثة هذا الموسم.

أخبار ليفربول يوم 20-3-2019 عن دفاع فان دايك عن صلاح

دافع فيرجل فان دايك، مدافع نادى ليفربول، عن زميله بالفريق النجم المصرى محمد صلاح، جراء الانتقادات التى يتعرض لها بسبب الصيام التهديفى له فى الفترة الأخيرة.

وقال فان دايك، خلال تصريحات للموقع الرسمى لليفربول، أن جميع أندية الدورى الإنجليزى تتمنى تواجد محمد صلاح معها، مشيرا إلى أنه لاعب عالمى.

وأضاف أن الأهداف ستأتى له، فقط عليه الاستمرار فى عمله وسيعود مرة أخرى إلى تسجيل الأهداف كما تعودت منه جماهير ليفربول.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل 17 هدفا فى مسابقة الدورى الإنجليزى هذا الموسم، يحتل بها وصافة ترتيب هدافى البريميرليج خلف الأرجنتينى سيرجيو أجويرو.