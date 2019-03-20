شكرا لقرائتكم النحاس يحذر الذئاب من لدغات ساسي وأوباما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، لاعبيه، من الدولى التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك، وكذلك يوسف أوباما، قبل المباراة التى ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد النحاس للاعبيه أن الثنائى ساسى وأوباما يعدان من أهم مفاتيح لعب الأبيض لما يمتازان به من سرعات ومهارات فائقة تساعدهم على اختراق دفاعات الخصم بسهولة أو توصيل المهاجمين للمرمى بأقل عدد من التمريرات، مشددًا على ضرورة مراقبتهم طوال الـ 90 دقيقة، لغلق مفاتيح لعب الزملك، كما طالب لاعبيه بالتركيز طوال شوطى اللقاء وغلق كافة المساحات أمام المنافس، وعدم التسرع والعمل على التأمين الدفاعى واستغلال الهجمات المرتدة خاصة وأن خط هجوم الزمالك يعد من الأقوى بالدورى المصرى حاليًا.