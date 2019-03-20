شكرا لقرائتكم أخبار الدورى الإنجليزى يوم 20-3-2019 إدارة تشيلسى تدرس إقالة سارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال لاعب فى تشيلسى المنافس فى الدورى الإنجليزى الممتاز، أنهاشتكى نادى دينامو كييف إلى الاتحاد الأوروبى للعبة يوم الأحد، بداعى تعرض أحد لاعبى النادى اللندنى إلى إساءة عنصرية من جماهير الفريق صاحب الضيافة فى مباراة إياب دور الـ16 للدورى الأوروبى التى انتهت بفوز تشيلسى فى كييف الأسبوع الماضى.

تشيلسى تشكو نادى دينامو كييف بسبب العنصرية

شملت أخبار الدورى الإنجليزى يوم 20-3-2019 عن عدم كشف تشيلسى اسم اللاعب لكن شبكة "سكاى سبورتس" ذكرت أن الجناح كالوم هودسون-أودوى تعرض لإساءة عنصرية من مجموعة من جماهير كييف أطلقت أصوات قردة تجاه اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا.

وقالت "سكاى” أن هودسون-أودوى أبلغ زميله فى الفريق سيزار أزبليكويتا بالواقعة والذى قام بدوره بنقلها إلى الحكم بعد صافرة النهاية.

وقال تشيلسى فى بيان بموقعه على الإنترنت: "يمكننا تأكيد تقارير عن إساءة عنصرية وجهت إلى أحد لاعبينا فى الدقائق الأخيرة من المباراة فى كييف من قطاع صغير من جماهير الفريق صاحب الأرض".

وتابع بقوله: "ندين بشدة هذا التصرف البغيض، ونتوقع من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم أن يجرى تحقيقًا شاملًا سنتعاون معه بشكل كامل".

ولم يتسنّ على الفور الوصول لمسئولى الاتحاد الأوروبى للتعليق.

أخبار الدورى الإنجليزى يوم 20-3-2019 تشيلسي يدرس اقالة سارى

يدرس نادى تشيلسى الإنجليزى إقالة ماوريسيو سارى، المدير الفنى للفريق اللندنى، من منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الهزيمة التى تعرض لها تشيلسى أمام إيفرتون بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويواجه تشيلسى خطر عدم التأهل للنسخة المقبلة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما توقف رصيده عند 57 نقطة فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن تشيلسى يدرس استغلال فترة التوقف الدولية لإقالة سارى، فى الوقت الذى تعالت فيه بعض الأصوات داخل النادى اللندنى مطالبة الإدارة بمنح ماوريسيو سارى مهلة جديدة من أجل تحقيق لقب الدورى الأوروبى "اليوروباليج".

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ويخشى المؤيدين لإقالة سارى من تدريب تشيلسى استمرار تراجع نتائج الفريق حال مواصلة المدرب الإيطالى لمشواره مع "البلوز"، بعد سلسلة من النتائج السيئة بخسارتين وتعادل فى آخر خمس مباريات.

وكانت قرعة الدور ربع النهائى بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، أوقعت تشيلسى فى مواجهة سلافيا براج التشيكى.

أخبار الدورى الإنجليزى يوم 20-3-2019 عن أهتمام أغنى رجل فى بريطانيا بشراء تشيلسى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن السير جيم راتكليف المصنف كأغنى رجل فى بريطانيا، مهتم بشراء نادى تشيلسى المملوك لرجل الأعمال الروسى رومان أبراموفيتش.

وأشارت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أن السير راتكليف يستعد للاستثمار الرياضى، حيث يقترب من شراء فريقًا للدراجات، وأبدى اهتمامه أيضًا بشراء تشيلسى مقابل 2.1 مليار جنيه إسترلينى.

وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال البريطانى، الذى يشجع مانشستر يونايتد يمتلك ثروة كبيرة تقدر بحوالى 21 مليار إسترلينى وقد يقدم عرضًا مغريًا إلى أبراموفيتش لإقناعه بالتخلى عن النادى اللندنى الذى أصبح أحد أكبر اندية إنجلترا وأوروبا منذ شراءه فى 2004.

ويعانى أبراموفيتش من أزمة مع السلطات البريطانية بسبب الأزمات السياسية بين إنجلترا وروسيا حرمته من دخول البلاد منذ العام الماضى.

ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد الجولة 31

جاء فى أخبار الدورى الإنجليزى يوم 20-3-2019 أن النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتى،حافظ على صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى، مع ختام منافسات مباريات الجولة الواحدة والثلاثين من المسابقة برصيد 18 هدفا.

ولم يخُض أجويرو مواجهة الجولة 31 فى البريميرليج مع مانشستر سيتى، الذى لعب هذا الأسبوع مواجهة ربع نهائى كأس إنجلترا أمام سوانزى سيتى.

وانضم النجم السنغالى ساديو مانى مهاجم فريق ليفربول إلى اللاعبين أصحاب المركز الثانى برصيد 17 هدفا، بعد هدفه فى مرمى فولهام، بجانب النجم المصرى محمد صلاح، هارى كين هداف توتنهام وأوباميانج مهاجم فريق أرسنال.

وجاء خلف تلك النجوم رحيم سترلينج لاعب المان سيتى برصيد 15 هدفا، ثم النجم البلجيكى إيدن هازارد لاعب تشيلسى برصيد 13 هدفا.