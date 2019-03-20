شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة يوم 20-3-2019.. البارسا الوحيد الذى فاز بالثلاثية مرتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمتلك فريق برشلونة الإسبانى فرصة تاريخية للتتويج بالثلاثية التاريخية "دورى أبطال أوروبا، الدورى الإسبانى، كأس الملك"، للمرة الثالثة فى تاريخه خلال الموسم الحالى 2018/2019.

أخبار برشلونة يوم 20-3-2019 البارسا الوحيد الذى فاز بالثلاثية مرتين

أخبار برشلونة يوم 20-3-2019 يعد البارسا هو الوحيد فى العالم الذى فاز بالثلاثية مرتين فى تاريخه، حيث كانت المرة الأولى فى موسم 2008/2009 تحت قيادة بيب جوارديولا، ثم كررها فى موسم 2014/2015 مع لويس إنريكى.

ويسير برشلونة بخطى ثابتة للتتويج بالدورى الإسبانى هذا الموسم، حيث يبتعد بصدارة الترتيب بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى، كما يخوض نهائى كأس الملك ضد فالنسيا، ويلتقى مع مانشستر يونايتد فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

ويبقى لقب الدورى الأقرب حسمه نسبيا للفريق الكتالونى، حيث يتبقى له 10 مواجهات أمام كل من "إسبانيول، فياريال، أتلتيكو مدريد، هويسكا، ريال سوسيداد، ديبورتيفو ألافيس، ليفانتى، سيلتا فيجو، خيتافى، إيبار"، ثم يلتقى مع فالنسيا فى نهائى كأس ملك إسبانيا فى 25 مايو المقبل على استاد بينتو فيامارين" معقل ريال بيتيس.

وفى دورى أبطال أوروبا يسعى برشلونة لعبور مانشستر يونايتد فى المواجهتين المقرر إقامتها يومى 10 و16 أبريل المقبل، قبل أن يلتقى فى الدور نصف النهائى مع الفائز من مواجهتى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وبورتو، وحال تأهله فإنه يخوض المباراة النهائية داخل إسبانيا وتحديدا فى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد، مطلع يونيو المقبل.

مينوتى يمدح ميسى

أخبار برشلونه يوم 20-3-2019 امتدح مينوتى مدير المنتخبات الوطنية فى الأرجنتين ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى وقائد التانجو، بعد الانضمام إلى معسكر بلاده الأثنين، لأول مرة منذ الخروج من مونديال روسيا 2018.

قال مدير المنتخبات الوطنية بالأرجنتين فى تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن التقييم الذى قاموا به للنجم ليونيل ميسى بعد خروج التانجو من دور الـ16 بكأس العالم 2018 غير عادل، ولا يمكنك دائماً الرهان على المعجزة.

أضاف مينوتى خلال تصريحاته، مؤكداً على أن هناك خللا كبيرا فى قوام منتخب الأرجنتين، ومن غير المقبول تحمل ليونيل ميسى مسئولية هذا بمفرده.

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تابع مدير المنتخبات الوطنية فى الأرجنتين: "ميسى يشعر بالمسئولية واستغرق وقته، لا يزال لا يلعب بشكل جيد فى التانجو لكنه رجل المعجزات".

اختتم مينوتى تصريحاته قائلاً: "لم أفكر فى أن ميسى لن يلعب مع المنتخب الوطنى مرة أخرى رغم غيابه 260 يوماً عن ارتداء قميص الأرجنتين بعد كأس العالم المخيبة للأمال مع المدرب الوطنى سامباولى، لا يمكنك الرهان دائماً على المعجزة، إلا أنها ستكون ميسى”.

وانضم ليونيل ميسى نجم برشلونة إلى معسكر الأرجنتين مساء ،الأثنين، فى المدينة الرياضية "الفالديبيباس" معقل ريال مدريد لأول مرة منذ الخروج من كأس العالم روسيا 2018.

أخبار برشلونة يوم 20-3-2019 سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم جريزمان

أخبار برشلونه يوم 20-3-2019 كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، فى ضم مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير قد انتشرت عن رغبة اللاعب فى الخروج من ناديه والانتقال إلى برشلونة، من أجل التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا، بعد الخروج المدوى من دور الـ16 على يد يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان أبدى استعداده للتعاقد مع المهاجم الفرنسي، وسوف يتخذ تلك الخطوة حال رحيل أحد من لاعبيه الأساسيين، بسبب قواعد اللعب المالى النظيف.

يأتى هذا فى الوقت الذى يتمسك فيه أتلتيكو مدريد بلاعبه، حيث لا يرغب فى بيعه بأقل من 200 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى فى عقده.