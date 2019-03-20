أخبار الدوري الإيطالي يوم 20-3-2019 موقف يوفنتوس حال إيقاف الدون رسمياً...

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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الدوري الإيطالي يوم 20- 3- 2019 العديد من الأحداث، حيث يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لأخذ موقف حال قرر الاتحاد الأوروبي "يويفا" إيقاف نجمه البرتغالي كريستيانو ورنالدو، هذا بالإضافة إلى أن نادي إنتر ميلان الإيطالي قد كشف مصير المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعد الخلافات الأخيرة.

موقف يوفنتوس حال إيقاف رونالدو بشكل رسمي

ومن أخبار الدوري الإيطالي اليوم أن اليوفنتوس يتأهب لأخذ موقف حال قرر "يويفا" إيقاف نجمه البرتغالي رونالدو وذلك بعد احتفاله المثير للجدل خلال مباراة اليوفي وأتليتكو مدريد الأسباني خلال مباراة الفريقين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "كويري ديللو سبورت" الإيطالية أن اليوفنتوس ينتظر قرار الاتحاد الأوروبي بشأن رونالدو، وذلك بعدما قرروا فتح تحقيق رسمي للنجم البرتغالي.

حيث قرر اليوفي أن في حال إيقاف الدون رسمياً، فسيقوم الفريق الإيطالي بالطعن في لجنة الاستئناف بالـ "يويفا" أو محكمة التحكيم الرياضية في لوزان.

ومن المنتظر أن يصدر القرار النهائي يوم الخميس المقبل، حيث من المفترض أن يواجه النجم البرتغالي مصيرين هما أما الإيقاف والغياب عن مباراة الدور ربع النهائي أمام أياكس الهولندي أو التعرض للغرامة المالية.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قاد اليوفنتوس للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تألق بشدة وأحرز ثلاثة أهدف في شباك أتليتكو مدريد الفريق الأسباني.

إنتر ميلان يكشف مصير الأرجنتيني إيكاردي

ومن ضمن أخبار الدوري الإيطالي اليوم، أن إنتر ميلان الإيطالي قد كشف عن مصير اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع الفريق بعد الخلافات الكبيرة في الفترة الأخيرة.

حيث أكد بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنادي الإيطالي خلال تصريحات صحفية أن لديه ثقة كبيرة في عودة ماورو إيكاردي، مهاجم النيراتزوري، في أقرب وقت ممكن، خلال الأيام المقبلة.

أضاف: "اَمل أن يتمكن الموقف من إصلاح ذاته، نحن عائلة وأولياء الأمور يجب عليهم اتخاذ القرارات، من أجل النمو والتحسن".

أردف: "هكذا يتم تفسير قراراتنا، أتمنى أن يتم إصلاح هذا الصدع في أقرب وقت ممكن، لأن إيكاردي رجل جيد أعطى إنتر ميلان الكثير، ولا يزال بإمكانه إعطائنا المزيد.

واختتم ماروتا تصريحاته: "الآن إيكاردي يعاني من مشكلة في الركبة، نأمل أن يتم شفائه في أسرع وقت ممكن، ويعود للمجموعة بعد إعادة التأهيل.

جدير بالذكر أنه قد نشب خلاف حاد بين إيكاردي وإنتر، بعدما قررت إدارة النادي سحب شارة القيادة من الأرجنتيني، ومنحها إلى زميله سمير هاندانوفيتش، ليعلن بعدها المهاجم معاناته من إصابة في الركبة، ولم يشارك في أي مباراة من بعدها وحتى الآن.

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يوفنتوس يستهدف التعاقد مع مدافع ريال مدريد

ومن ضمن أخبار الدوري الإيطالي اليوم أن فريق اليوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع اللاعب الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن نجم ريال مدريد الإسباني، يدرس قرار الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، خلال الفترة المقبلة، على الرغم من عودة الفرنسي زين الدين زيدان، على رأس الإدارة الفنية للمرينجي، حيث بدأ فاران في البحث عن نادي جديد.

ووفقاً للصحيفة، أن رغم تجديد العقد في بداية الموسم الماضي حتى عام 2022، إلا أن فاران يريد الرحيل الاَن، موضحة أن من يريد التفاوض مع ريال مدريد عليه أن يكون أولا لديه الكثير من الأموال.

وأوضح الموقع إلى أن الشرط الجزائي في عقد الفرنسي مع الريال يبلغ 200 مليون يورو، إلا أنه يمكن أن يرحل مقابل 80 مليون يورو فقط.

وأشار إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يرغب في التعاقد مع فاران، مؤكدة على وجود منافسة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن رافائيل فاران قد انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من لانس الفرنسي في عام 2011، ليحقق تاريخا كبيراً مع الملكي حيث توج بلقب دوري الأبطال في الأعوام الثلاثة الماضي.