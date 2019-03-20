شكرا لقرائتكم مرتضى : الرد على "شتائم" الأهلي هيبقى في القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن الرد على السباب الذي تعرض له من جمهور النادي الأهلي سيكون في الملعب يوم 30 مارس المقبل وذلك خلال مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

أوضح مرتضى خلال تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم مساء الثلاثاء، أنه تعرض للسب بوالدته خلال مباراة الأهلي الإفريقية الأخيرة، بالإضافة إلى أنه تعرض للأمر نفسه أيضاً خلال مباراة الأهلي والجزيرة في نهائي كأس مصر لكرة السلة، مشيراً إلى أنه كان يتمنى من محمود الخطيب رئيس الأهلي أن يأخذ موقف حاسم عندما سمع سبابه إلا أن هذا لم يحدث على الإطلاق، بالرغم أنه قد أخلى من قبل مدرج كامل عندما تم سب رئيس الفريق الأحمر.

أضاف أنه يطالب جمهور الزمالك بالصمت التام وعدم الرد على مثل هذه المهاترات، خاصة أن الرد سيكون في الملعب أمام الأهلي، مضيفاً "أنا قفلت مصنع قلة الأدب خلاص، وأنا بحذر بلاش الزمالك عشان أنا اسمي المر".