شكرا لقرائتكم ديسابر يكشف حقيقة تفاوض الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سباستيان ديسابر، المدير الفني السابق للإسماعيلي،عن أسباب تدهور مستوى الدروايش في الفترة الأخيرة.

وتابع ديسابر خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد اليوم الثلاثاء، "المنافسة في دوري أبطال أفريقيا صعبة، وتحتاج إلى إمكانيات كبيرة واستعدادات، والإسماعيلي اكتسب خبرات طويلة، بالرغم من خروجه من البطولة الأفريقية".

وأضاف المدير الفني السابق للإسماعيلي "لا أعرف حقيقة مفاوضة بعض الأندية المصرية ومن بينها الأهلي مع مدير أعمالي، فأنا أركز في عملي فقط، وأترك له هذه المهمة، فقد يكون تلقى هذه العروض، لكني لا أعرف عنها شيئا".

وأكد ديسابر أن الأهلي قادر على حصد دوري أبطال أفريقيا خلال العام الجاري.