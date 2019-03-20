شكرا لقرائتكم الهاني سليمان يكشف سر عدم انتقاله للأهلي رغم اقترابه مرتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اوضح الهانى سليمان حارس الاتحاد السكندرى سبب عدم انتقالة الى النادى الأهلى فى عام 2009.

وقال الهانى عبر حواره " ببرنامج ملعب أون" مع الاعلامى أحمد شوبير أن سبب عدم انتقالى فى المرة الأولى عام 2009 الحاج محمد مصيحلى بسبب ان الاتحاد كان محتاجنى فى هذا التوقيت ، بينما فى المرة الثانية كانت 2013 وكنت فى فترة انتقال حر وبالفعل وقعت للنادى الأهلى ولكن لم انضم للقعلة الحمراء بسب مجدى طلبة الذى طلب منى ان اطلع اعارة لمدة موسم وهذا كان طلب مرفوض.

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وتابع الهانى سليمان فى موسم 2014 انتقلت الى نادى الجونة وكان من الصعب ان ارحل من نادى الاتحاد ولكن هذة الفترة كانت الاصعب فى حياتى بسبب تعاقد الفريق السكندرى مع حراس جدد بعد التعاقد مع الأهلى وفى هذة الحالة فضلت ان انتقل الى الجونة لـ موسم ونصف .