أخبار الدورى الإسبانى يوم 20-3-2019 برشلونة الأقرب لحسم الليجا...

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جدة - عمرو شويل يشارك العديد من لاعبى ريال مدريد الإسبانى، مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولى الأولى فى العام الجارى 2019 بحسب أجندة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

13 لاعبا من ريال مدريد مع منتخباتهم

شملت أخبار الدورى الأسبانى يوم 20-3-2019 عن ذكر الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد أنه تم استدعاء 13 لاعبا من صفوف الفريق الملكى للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية فى مختلف المباريات فى التوقف الدولى خلال مارس الحالى سواء الودية وبطولة كأس الصين الدولية أو الرسمية فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتضم قائمة اللاعبين الدوليين الذين تم استدعاء فى صفوف ريال مدريد كلا من "راموس، أسينسيو، سيبايوس، كورتوا، مودريتش، فاران، جاريث بيل، كروس، كيلور نافاس، كاسيميرو، باييخو، ريجيلون، فالفيردى".

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أخبار الدورى الإسبانى يوم 20-3-2019 عن امتلاك برشلونة فرصة للفوز بالثلاثية الثانية

يمتلك فريق برشلونة الإسبانى فرصة تاريخية للتتويج بالثلاثية التاريخية "دورى أبطال أوروبا، الدوري الإسبانى، كأس الملك"، للمرة الثالثة فى تاريخه خلال الموسم الحالى 2018/2019، ويعد البارسا هو الوحيد فى العالم الذى فاز بالثلاثية مرتين فى تاريخه، حيث كانت المرة الأولى فى موسم 2008/2009 تحت قيادة بيب جوارديولا، ثم كررها فى موسم 2014/2015 مع لويس إنريكى.

برشلونة الأقرب لحسم الليجا

ويبقىفريق برشلونة هو الاقرب لحسم لقب الدورى نسبيا للفريق الكتالونى، حيث يتبقى له 10 مواجهات أمام كل من "إسبانيول، فياريال، أتلتيكو مدريد، هويسكا، ريال سوسيداد، ديبورتيفو ألافيس، ليفانتى، سيلتا فيجو، خيتافى، إيبار"، ثم يلتقى مع فالنسيا فى نهائى كأس ملك إسبانيا فى 25 مايو القادم على ستاد "بينتو فيامارين" معقل ريال بيتيس.

وفى دورى أبطال أوروبا، يسعى برشلونة لعبور مانشستر يونايتد فى المواجهتين المقرر إقامتها يومى 10 و16 أبريل المقبل، قبل أن يلتقى فى الدور نصف النهائى مع الفائز من مواجهتى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وبورتو، وفى حال تأهله فإنه يخوض المباراة النهائية داخل إسبانيا وتحديدا فى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد، مطلع يونيو المقبل.